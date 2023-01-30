Лавров назвал основные задачи России в Закавказье Лавров: налаживание армяно-азербайджанских отношений остается приоритетом РФ в Закавказье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Нормализация армяно-азербайджанских отношений остается одной из главных задач России в Закавказье, заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. По его словам, также Россия намерена способствовать диалогу Грузии с Абхазией и Южной Осетией и нормализации отношений Армении и Турции.

Одна из приоритетных задач [России в регионе] — нормализация армяно-азербайджанских отношений. Фундаментом выступают заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года. Убеждены, что успех процесса целиком зависит от четкого следования этим трехсторонним договоренностям, — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что Россия также готова продолжать конструктивное взаимодействие в рамках Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, обеспечивающих прямой равноправный диалог Грузии с Абхазией и Южной Осетией, и продвигать работу консультативной региональной платформы «3 + 3», запущенной в декабре 2021 года.

Кроме того, глава МИД отметил, что Россия заинтересована и в нормализации отношений между Анкарой и Ереваном. Он напомнил, что старт этому начинанию был дан под российской эгидой в январе 2022 года, когда в Москве впервые встретились спецпредставитель Армении Рубен Рубинян и спецпредставитель Турции Сердар Кылыч, с которыми российский МИД поддерживает прямые контакты.

Приветствуем последние подвижки, которые открывают перспективы для восстановления армяно-турецких связей, что поспособствует дальнейшему оздоровлению региональной обстановки, — заявил министр иностранных дел России.

Ранее в МИД России заявили, что появление представителей мониторинговой миссии Европейского союза в Армении (EUMA) привнесет в регион геополитическое противостояние и усилит противоречия, а попытки ЕС закрепиться в Армении и потеснить посреднические усилия РФ могут навредить интересам армян и азербайджанцев, связанным с возвращением к мирному развитию региона. Заявленный же гражданский характер миссии не должен вводить в заблуждение, так как она создается в рамках Общей политики ЕС в области безопасности и обороны.

В МИД отметили, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники. Они будут реагировать на поведение наблюдателей ЕС с учетом развития ситуации «на земле».