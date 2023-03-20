Лавров: Москва дорожит дружескими отношениями с Арменией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров и Арарат Мирзоян

Россия дорожит дружескими отношениями с Арменией и готова развивать экономические и гуманитарные связи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с армянским коллегой Араратом Мирзояном. По его словам, между лидерами двух стран сложился интенсивный политический диалог, в том числе по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

Дорожим дружескими отношениями с Арменией. Не так давно виделись в Дели на полях международной конференции. Поговорили на ходу, но достаточно конкретно. Условились более подробный разговор провести при очередной более полноформатной встрече, — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия является ведущим партнером и инвестором Армении. По его словам, в прошлом году сотрудничество с Москвой помогло Еревану обеспечить рекордный рост ВВП. Так, торговля удвоилась до $5 млрд.

Мы пока еще считаем в долларах, но это временно, — отметил Лавров.

По его словам, ключом для стабилизации ситуации в регионе в различных сферах являются трехсторонние заявления лидеров России, Армении и Азербайджана. Он подчеркнул, что Москва готова работать над укреплением единого образовательного, научного, языкового пространства, гуманитарными связями.

У нас нет сомнений, что трехсторонние заявления руководителей Армении, Азербайджана и Российской Федерации остаются ключом к реализации всех решений в интересах обеспечения стабилизации обстановки [в регионе]: и в сфере экономической, и в сфере военно-политической, и международно-правовой, — сказал Лавров.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что поручил МИД страны начать переговоры с верховным комиссаром ООН по делам беженцев о возвращении в Карабах перемещенного населения. Он пояснил, что речь идет о тех, кто покинул свои дома в районах, прилегающих к Карабаху.