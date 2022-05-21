Курский губернатор рассказал об атаке ВСУ на машинно-тракторную станцию Курский губернатор Старовойт рассказал о попытке ВСУ уничтожить машинно-тракторную станцию

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что во время обстрела со стороны ВСУ 21 мая обошлось без жертв и пострадавших. По его словам, основной удар пришёлся по селу Попово-Лежачи, где находится машинно-тракторная станция. В своём Telegram-канале он сказал, что при обстреле были задействованы миномёты и артиллерийские орудия.

Судя по всему, противник целился в местную машинно-тракторную станцию. Однако техника оттуда была заблаговременно выведена, — сказал губернатор.

Он добавил, что к настоящему времени обстрел в Глушковском районе затих. Серьёзных разрушений нет, отметил Старовойт.

Ранее Старовойт сообщил, что обстрелу подвергся посёлок Тёткино и близлежащие населённые пункты. Огонь вёлся из миномётов. В прошлый раз посёлок Тёткино был обстрелян 19 мая. В результате один человек погиб, ещё несколько получили ранения, а также были повреждены жилые дома.

Курский губернатор предложил местным жителям временно покинуть посёлок, заверив, что местные власти помогут с их размещением. По его словам, некоторые жители согласились на это предложение. Старовойт также заверил, что повреждённые дома будут отремонтированы в кратчайшие сроки.