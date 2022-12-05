Кудрин принял предложение занять в «Яндексе» пост советника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Кудрин

Бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил в Telegram-канале, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию компании. По его словам, он вместе с менеджментом будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит устойчивое развитие компании на всех рынках.

Принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию. Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные, — написал Кудрин.

Одной из главных своих задач на новом посту он назвал сохранение «уникальной управленческой и технологической культуры» компании. Кудрин добавил, что «Яндекс» должен «оставаться независимой и лучшей в России IT-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди».

Ранее Кудрин подтвердил свой уход с поста главы Счетной палаты. Он отметил, что провел в госсекторе 25 лет, а после отставки рассчитывает сосредоточиться на крупных проектах, связанных с развитием частных инициатив.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, ответственный секретарь бюро высшего совета «Единой России» Денис Кравченко ранее заявил, что Кудрин добавил в функции Счетной палаты роль «стратегического партнера» государственных органов. По словам парламентария, после того как Кудрин возглавил ведомство в 2018-м, были внедрены стандарты аудита и контроля федеральных органов исполнительной власти, что поспособствовало формированию более «вдумчивого и ответственного бюджетного процесса».