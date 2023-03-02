«Кто как трактует»: экс-капитан команды РУДН о скандале с украинским флагом Депутат Госдумы Тарбаев: в РУДН не нарушили никаких законов, вывесив украинский флаг

Фото: Пресс-служба Госдумы

Сангаджи Тарбаев

Руководство Российского университета дружбы народов (РУДН) не стоит наказывать из-за скандала с украинским флагом, поскольку он символизирует принадлежность Украины к ООН и не является нарушением законодательства, заявил NEWS.ru экс-капитан команды КВН «РУДН», руководитель Комитета по туризму Госдумы Сангаджи Тарбаев. По его словам, мероприятия, посвященные различным государствам, проходят в университете ежегодно и никогда не становились поводом для скандала.

Вся эта история связана с проведением Недели Европы в РУДН. Я считаю, с точки зрения юридической плоскости никаких законов нарушено не было, потому что Украина является частью ООН и соответственно флаг тоже. С этической точки зрения, с точки зрения общественного резонанса [важно], кто как трактует, и кто как акцентирует внимание на этом, - подчеркнул депутат.

Он предположил, что украинские студенты, которые учатся в РУДН, подвергаются на родине гонениям, потому что учатся в России, и по этой же причине не будут возвращаться на Украину.

Здесь уже вопрос, как мы будем относится к такого рода гражданам, которые живут на территории России. Я думаю, внутренние указания будут сделаны, но я не вижу, за что наказывать руководство РУДН именно с точки зрения законов и нормативно-правовой базы, - заключил Тарбаев.

В РУДН флаги Украины вывесили рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества. Как объяснили студенты, знамена появились в рамках выставки землячеств, где присутствовала атрибутика различных стран. Минобрнауки назначило служебную проверку в вузе, при этом заместитель главы ведомства Константин Могилевский назвал недопустимым вывешивание в здании вуза флагов страны, во главе которой «находится неонацистский режим». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также назвал украинские флаги символом режима, который поддерживает националистов, однако добавил, что в скандальной ситуации нужно разобраться.