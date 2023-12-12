«Кровавое шоу продолжится»: Медведев о новых требованиях Украины Медведев: на Украине продолжится «кровавое шоу» из-за ее требований к Западу

Фото: er

Дмитрий Медведев

На Украине продолжится «кровавое шоу» после очередных требований Киева к Западу о финансовой поддержке, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он также сопроводил свою запись в Twitter (X) двумя картинками, на которых украинский лидер Владимир Зеленский изображен в виде стендапера, а президент США Джо Байден что-то экспрессивно говорит с трибуны.

Кровавое шоу должно продолжаться. Украине нужен от США $61 млрд, — написал Медведев.

Похожие портреты Зеленского и Байдена, созданные с помощью искусственного интеллекта, он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Их Медведев подписал так: «Смотрите новый фильм Мартина Скорсезе. «Чушпан и старый пердун. Ищем деньги американских налогоплательщиков».

Ранее Зеленский запланировал провести встречу с Байденом и американскими законодателями в Вашингтоне, чтобы убедить их продолжить масштабную финансовую и военную поддержку Киева. В Белом доме считают, что украинский лидер хочет впечатлить западных коллег рассказом о результатах, которых его страна «сможет достичь в будущем году с опорой на достижения этого года».