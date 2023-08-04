Кремль заявил о склонности Польши к нагнетанию напряженности Песков: в ситуации с белорусскими вертолетами и Польшей много странностей

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Власти Польши не видели на радарах белорусские вертолеты, которые обвинили в пересечении границы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он также отметил, что Польша в целом склонна к нагнетанию напряженности.

Там много странностей. В целом поляки склонны к провоцированию ситуации, к нагнетанию напряженности. Это не новая линия, в последние годы лишь прогрессирует. <...> Если я правильно понимаю, сами поляки подтвердили, что этот факт нарушения не был зафиксирован на радарах, — сообщил он.

Он также добавил, что Белоруссия является суверенным государством, поэтому нахождение бойцов ЧВК «Вагнер» на территории страны — это дело республики.

Действительно, бойцы этой группы находятся на территории Белоруссии в рамках имеющихся договоренностей. Близ границы — не близ границы, это территория Белоруссии, Белоруссия — суверенное государство, — резюмировал Песков.

В польском правительстве ранее заявили, что белорусские Ми-24 и Ми-8 залетели на 3 км вглубь границы Польши, развернулись и полетели обратно. В Минске эти сообщения опровергли.

Присутствие бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии также вызывает обеспокоенность у властей Польши. По мнению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, они намерены дестабилизировать восточный фланг НАТО.