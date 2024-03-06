Контрактников могут освободить от уголовного наказания В Госдуму внесли проект об освобождении контрактников от уголовного наказания

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В Госдуму внесен законопроект о схеме освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт на службу в ВС России, сообщил журналистам депутат Павел Крашенинников, выступивший автором инициативы наряду с главами комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым и комитета по госстроительству Андреем Клишасом. Проект предусматривает внесение изменений в УК и УПК РФ.

Действующий сегодня закон (№ 270-ФЗ «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции») был принят в 2023 году. Он предоставил возможность гражданам, совершившим уголовное преступление, заключить контракт с ВС РФ для участия в СВО и дал им соответствующие гарантии. Документ носит временный характер, распространяется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК, — заявил Крашенинников.

В соответствии с законопроектом, такой правовой механизм будет распространяться на подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести, за исключением преступлений против общественной безопасности и государства. Также проект касается осужденных, за исключением совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризма и попыток подорвать государственный строй.

Инициатива предусматривает, что заключить контракт на воинскую службу смогут находящиеся под следствием, под судом, а также те, в отношении кого уже вынесен приговор, пояснил Крашенинников. При этом командованием будет осуществляться контроль за поведением таких контрактников. Если после начала службы такой человек снова совершит преступление, ему назначат наказание с учетом ранее вынесенных приговоров, рассказал депутат.

Ранее правительство РФ внесло в ГД законопроект о списании процентов по займам, начисляемых в период кредитных каникул, для участников СВО. Поправки предлагается внести в закон об исполнении обязательств по кредитным договорам.