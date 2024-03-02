В ГД внесли законопроект о списании процентов по кредитам для бойцов СВО

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Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, предполагающий списание процентов по займам, начисляемых в период кредитных каникул, для участников спецоперации, следует из электронной базы ГД. Изменения предлагается внести в закон об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам.

Проектом федерального закона <...> предлагается установить, что по договорам потребительского кредита (займа) лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, и лиц, принимающих участие в специальной военной операции (за исключением членов их семей), обязательства по уплате процентов прекращаются по окончании льготного периода, — говорится в документе.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил разрешить браки с погибшими участниками спецоперации. По его словам, они необходимы для того, чтобы положенные военнослужащим льготы могли получить те, кто не состоял с ними в официальных отношениях. Это поможет женщинам, которые находились с погибшими мужчинами в гражданском браке, добавил депутат.