«Клоуны прибалтийские»: Милонов призвал объявить Латвию «страной-лузером» Депутат Милонов призвал назвать Латвию «страной-лузером»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Власти Латвии в очередной раз показали свою неадекватность, признав Россию страной-спонсором терроризма, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, РФ заслужила своим величием право не замечать такое государство. Депутат предложил объявить Латвию страной-изгоем или страной-лузером.

Какие-то клоуны прибалтийские в очередной раз показывают свою неадекватность, от этого России ни тепло, ни холодно. Мы можем Латвию признать страной изгоем или лузером, но никакого эффекта это на нее не произведет. Это, конечно, детский сад. Я думаю, что Россия заслужила своим величием право не замечать такую страну, как Латвию, не предавать значения ее существованию. Нужно желать Латвии скорейшего избавления от моральных девиантов, которые сейчас находятся у власти, — сказал Милонов.

Парламентарий пожелал народу Риги выбрать нормального мэра вместо тех людей, которые сейчас находятся у власти.

Нил Ушаков хороший был парень. Нужно пожелать выбрать нормального мэра, а не каких-то придурков, которые говорят от имени латвийского народа, в чьей легитимности я сомневаюсь, — подытожил Милонов.

Сейм Латвии принял заявление о признании действий России на Украине терроризмом, а саму Россию признал государством, поддерживающим терроризм. РФ обвинили в многолетней поддержке террористических режимов и проведении террористических действий, включая поставки оружия режиму Асада в Сирии, отравление семьи Скрипалей и причастность к катастрофе самолета МН-17, а также использование неточного и запрещенного на международном уровне оружия в ходе действий на Украине.

В заявлении, опубликованном на сайте сейма, странам Евросоюза также предлагается немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии.