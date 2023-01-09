Клишас высказался о законах военного времени Клишас: без законов военного времени действовать можно только по конституции

Фото: Federation Council of Russia / Global Look Press

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале заявил, что до принятия законов военного времени действовать можно только по конституции. Так парламентарий прокомментировал призыв зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева действовать в отношении граждан, которые покинули Россию и «желают ей гибели», по «особым правилам военного времени».

Конечно, по закону. Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом — только по конституции и по закону, — написал Клишас.

Сенатор при этом добавил, что политики, которые призывают перестать «играть по правилам» и не обращать внимания на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя, в ходе которого призвал молиться за избавление России от внешних врагов. Предстоятель РПЦ выразил надежду, что в наступающем году на просторах исторической Руси прекратится «междоусобная брань», а между народами и странами восстановятся добрые отношения. Церковные расколы патриарх назвал следствием «опасных политических действий», направленных в том числе против России.