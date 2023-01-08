Российских политиков призвали уходить из власти за «игру не по правилам» Клишас предложил покинуть органы власти политикам, игнорирующим Конституцию

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Андрей Клишас

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил в своем Telegram-канале, что российские политики, предлагающие «играть не по правилам» и игнорировать положения Конституции РФ, должны покинуть конституционные органы власти. Таким образом он отреагировал на призыв депутата Госдумы Олега Морозова изменить отношение к соотечественникам, уехавшим за рубеж и критикующим СВО.

Политики, которые призывают перестать «играть по правилам» и не обращать внимания на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны, — считает сенатор.

Морозов ранее призвал задуматься над тем, чтобы лишать гражданства россиян, уехавших из страны и критикующих спецоперацию на Украине, хоть это и противоречит Основному закону. Он также предложил разработать для них целый ряд ограничительных мер.

Морозов добавил, что России следует перестать «играть по правилам», навязываемых ей Западом, поскольку проигрыш в этом случае неизбежен, тем более что другая сторона эти правила постоянно нарушает.

Ранее сенатор Елена Афанасьева призвала лишить российского гражданства певца Валерия Меладзе. Так она отреагировала на поступок артиста на концерте, где тот произнес украинский националистический лозунг.