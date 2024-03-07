Кириенко рассказал историю о запуганной бразильянке в заснеженной Рязани Кириенко: запуганную мифами о России бразильянку тепло одели и вылечили в Рязани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Кириенко

Бразильянку, приглашенную на Всемирный молодежный форум, напугали поездкой в Россию и просили «не выходить за периметр», рассказал NEWS.ru первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. От этого в поезде она заболела, и ей пришлось сойти в Рязани, не зная ни слова по-русски. Там ее вылечили, тепло одели и помогли добраться до пункта назначения.

Она заболела по дороге, с высокой температурой ей пришлось сойти с поезда в Рязани. Она с восторгом рассказывала, что ее тут же подхватили волонтеры, врачи оказали помощь, обеспечили питанием и теплой одеждой, — рассказал Кириенко.

В РЖД обеспечили иностранку билетами на несколько стыковочных поездов. Кириенко считает, что России стоит продолжать работать с иностранцами вопреки западной антироссийской пропаганде.

Заместитель руководителя администрации президента считает, что зарубежная молодежь должна знать правду о России, чтобы не стать объектом пагубного влияния западной пропаганды в отношении Москвы. Он добавил, что с молодежью надо работать, а фестиваль в Сочи является подходящей площадкой для взаимодействия с гостями России.