Кириенко рассекретил участие украинской делегации на ВФМ Кириенко сообщил, что украинская делегация инкогнито посетила ВФМ в Сочи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Кириенко

Делегация с Украины посетила Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, рассказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, это было сделано тайно, чтобы избежать возможных преследований на родине.

Они были, но инкогнито и не под флагом Украины. Это было сделано в целях безопасности, так как, участвуя открыто, они могли быть подвергнуты преследованию на Украине, — уточнил Кириенко.

Он также сообщил, что участники фестиваля молодежи получали звонки с угрозами, которые поступали с территории Украины. Кроме того, Кириенко рассказал, что людям предлагали деньги за провокации на мероприятии, но когда ничего из этого не вышло, начали распространять тезис, что проведение таких мероприятий на фоне СВО неправильно с точки зрения расходования средств.

Замглавы администрации президента подчеркнул, что такой нарратив «довольно активно» пытались продвигать из-за рубежа. Вместе с тем Кириенко указал, что, несмотря на попытки шантажа, злоумышленникам не удалось помешать работе ни одной делегации.

Согласно указу президента РФ, Всемирный фестиваль молодежи будет проходить на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта. Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта. Иностранных участников ждет путешествие по 30 российским городам.