Киев обвинили в создании условий для «черной трансплантации» органов детей Вице-спикер ГД Кузнецова: на Украине с детьми работают «черные трансплантологи»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховная рада Украины последовательно создавала условия для работы с украинскими детьми иностранных «черных трансплантологов», заявила заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова. Она отметила, что сегодня Украина является лидером по нелегальной трансплантологии, передает корреспондент NEWS.ru.

Сейчас Украина номер один в мире по трансплантологии, по черной трансплантологии. Мы видим, как Верховная рада последовательно создавала условия для участия иностранных трансплантологических компаний, в том числе для незаконной трансплантации органов детей, — сказала Кузнецова.

Она также отметила, что власти Украины причастны к нарушению прав на жизнь и здоровье российских детей. По ее словам, на сегодняшний день в связи с преступлениями Киева в отношении несовершеннолетних заведено более четырех с половиной тысяч уголовных дел.

Ранее Анна Кузнецова заявила, что около 300 детей погибли в результате обстрелов ВСУ с 2014 года. По ее словам, потерпевшими за этот период признаны 24 340 детей. В ходе выступления она продемонстрировала осколки снарядов, которыми ВСУ обстреливали Луганск. Кузнецова подчеркнула, что это вооружение производства стран НАТО.