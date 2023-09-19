Картаполов объяснил, когда миротворцы РФ смогут применить оружие в Карабахе Картаполов: миротворцы РФ не пойдут в бой в Карабахе, пока им ничего не угрожает

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Российские миротворцы не имеют право применять оружие в Карабахе до тех пор, пока им самим ничего не угрожает, заявил в беседе с «Интерфаксом» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Таким образом он ответил на вопрос, есть ли у России мандат на применение силы в регионе.

До тех пор пока миротворцам самим ничего не угрожает, они не имеют права применять оружие, — сказал Картаполов.

Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции в Карабахе во вторник, 19 сентября. Основной ее целью является восстановление конституционного строя. В ведомстве подчеркнули, что азербайджанская армия будет наносить удары исключительно по военным объектам, гражданские и инфраструктурные объекты не атакуются.

О начале антитеррористических мероприятий в Карабахе проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что будет ждать действий от российских миротворцев по урегулированию ситуации в Карабахе. Он вновь подчеркнул, что на территории региона нет армянских военных, а Ереван должен не допустить поставить под удар государственность Армении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призывы Армении к российским миротворцам с требованием пресечь боевые действия в Карабахе. Она напомнила, что республика признала территориальную принадлежность Карабаха Азербайджану.