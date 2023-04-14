В ГД посочувствовали американцам после назначения Леди Гаги в Белый дом Депутат ГД Драпеко о назначении Леди Гаги в Белый дом: какой президент, такие и советники

Фото: IMAGO/Steve Vas/Global Look Press

Леди Гага

Назначение певицы Леди Гаги на должность сопредседателя комитета по культуре и искусству Белого дома наглядно характеризует уровень культуры в Соединенных Штатах Америки, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что это внутренняя проблема США и гражданам можно только посочувствовать.

Это их внутреннее дело. А вообще, какой Байден президент, такие у него и советники. Их культура говорит сама за себя, американцам можно только посочувствовать, — заявила Драпеко.

О назначении Леди Гаги в Белый дом стало известно накануне. В заявлении американской администрации говорится, что Гага обладает 13 премиями «Грэмми», что делает ее «одной из самых коммерчески успешных женщин-музыкантов в истории». Белый дом также указал на то, что она входила в список самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes и в список 100 наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time.

На должность другого сопредседателя комитета Байден назначил американского продюсера Брюса Коэна. Комитет по культуре и искусству был основан в 1982 году и занимается предоставлением рекомендаций главе Белого дома по вопросам культурной политики. В состав комитета входят известные деятели искусства, ученые и филантропы, которые «проявили приверженность поддержке искусства и гуманитарных дисциплин». Членов данного комитета назначает сам президент США.