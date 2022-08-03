Кадырову присвоили звание Героя ЛНР

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Рамзан Кадыров

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили звание Героя ЛНР, сообщает РИА Новости. Награду ему вручил лично руководитель республики Леонид Пасечник. Во время торжественной церемонии он поблагодарил чеченцев за помощь, которую они оказали в ходе конфликта на Украине. Пасечник подчеркнул, что всем луганцам известно, кто такие бойцы подразделений «Ахмат».

Мы благодарны жителям Чеченской Республики за ту помощь, которую вы нам оказываете в нашем противостоянии с украинскими нацистами. Объединив наши усилия, мы с вами освободили территорию ЛНР от украинских фашистов, — заявил Пасечник.

Ранее Кадыров сообщил, что президент РФ Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского по представлению заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. Глава республики отметил, что его представили к государственной награде за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики.

23 июля Путин подписал указ о награждении президента Узбекистана Шавката Мирзиеева орденом Александра Невского. Узбекский лидер получил награду «за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества» между двумя государствами.