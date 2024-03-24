Кадыров сообщил о попытках расшатать ситуацию в России Кадыров: враги пытаются расшатать ситуацию в России по национальному вопросу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Враги России пользуются терактом в «Крокус Сити Холле», чтобы расшатать ситуацию в стране по национальному вопросу, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, нельзя допустить преследования по религиозному признаку.

Россия была и будет многонациональной. В этом лично я вижу ее силу, могущество, величие. И именно по этому ее качеству враги всегда пытаются ударить при первом же удачном моменте. Ни в коем случае нельзя допустить гражданского преследования по национальному или религиозному признаку, — подчеркнул политик.

Разговор с подстрекателями к этническим чисткам в стране будет коротким, предупредил Кадыров. Как уточнил глава Чечни, Россия уже успешно борется с неонацизмом, поэтому ей ничего не помешает искоренить националистические проявления внутри государства.

Ранее Кадыров сообщил, что бойцы полка «Ахмат» Минобороны России, которые участвовали в задержании четырех террористов, совершивших атаку на подмосковный «Крокус Сити Холл», будут представлены к госнаградам. Преступников поймали в Брянской области, отметил он. Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Евгений Никифоров поблагодарил бойцов «Ахмата» и пообещал, что их представят к государственным наградам, констатировал политик.