Кадыров призвал не путать тактику и отступление в Харьковской области

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал в своем Telegram-канале не путать тактические решения военачальников и отступление, комментируя ход действий в Харьковской области. По его словам, российские войска «нигде и никуда не отступают» и пытаются минимизировать человеческие жертвы в ходе проведения СВО.

В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это всё вбросы и западные провокации. <...> Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая, — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни добавил, что российские генералы прекрасно разбираются в тонкостях военного дела и дают противнику «делать только то, что выгодно нам», комбинируя различные приемы уничтожения противника.

Он также призвал россиян внести свою лепту в действия российских войск, отметив, что страна воюет «с целым блоком НАТО». Кадыров указал, что будь его воля, он бы ввел «по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что данные о ходе специальной военной операции на Украине необходимо сделать секретными. Он призвал тех, кто не разбирается в военном деле, не выступать помощниками экспертов, которые в постоянном режиме мониторят ситуацию.

Володин также добавил, что Госдуме необходимо помогать солдатам, офицерам, Минобороны, Генеральному штабу и Верховному главнокомандующему. По его словам, сейчас союзные силы проводят не обычную войсковую операцию, а противостоят всему блоку НАТО, борющемуся с Россией руками украинцев.