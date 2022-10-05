Кадырову присвоено звание генерал-полковника Путин присвоил Кадырову звание генерал-полковника

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Рамзан Кадыров

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщил чеченский лидер в своем Telegram-канале в день своего рождения. По его словам, глава государства лично сообщил ему эту новость и поздравил его с новым званием.

Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня, — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что для него это большая честь, и пообещал оправдать оказанное доверие.

Ранее спикер регионального парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Кадырову. По его словам, российский лидер высоко оценил заслуги Кадырова перед Родиной. Даудов добавил, что глава Чечни — «пример истинного, самоотверженного и бескорыстного служения своему Отечеству и народу».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что наградил Кадырова звездой Героя ДНР. По его словам, высшая награда региона вручена за поддержку Донбасса. Пушилин добавил, что считает большой честью получение высшей награды Чеченской Республики — ордена Кадырова. По словам Пушилина, между ДНР и Чечней появились «братские взаимоотношения», которые теперь укрепятся.