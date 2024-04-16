Кадыров назвал переломный момент в истории Чечни Кадыров: отмена режима КТО в 2009 году стала переломным моментом в истории Чечни

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Отмена режима контртеррористической операции в Чечне в 2009 году стала переломным моментом в жизни республики, заявил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале в 15-ю годовщину этого события. Он назвал отмену режима КТО одним из самых знаменательных и судьбоносных в истории чеченского народа.

Чеченская Республика отмечает один из самых знаменательных и судьбоносных праздников в истории нашего народа — День мира. 15 лет назад — 16 апреля 2009 года — был отменен режим контртеррористической операции на территории ЧР. Решение высшего руководства России об отмене режима КТО стало переломным моментом в жизни республики, — написал Кадыров.

Он отметил, что после отмены режима КТО в Чечне начался строительный бум. По его словам, старшее поколение республики включилось в работу по созданию современного облика республики. Глава Чечни отметил, что в регионе возрождали не только дома и учреждения, но также поднимали из руин промышленность и сельское хозяйство, и начали развивать туризм.

Самое главное — Чеченская Республика является единственным регионом в мире, где окончательно побежден терроризм. Это огромная заслуга нашего национального лидера президента РФ Владимира Путина, первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и тех, кто, не раздумывая, последовал за ним. Ценой своей жизни Ахмат-Хаджи установил долгожданный мир на чеченской земле, — написал он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что противники России используют теракт в «Крокус Сити Холле» как способ, чтобы расшатать ситуацию в стране. По его словам, ни в коем случае нельзя допустить преследования по религиозному признаку.