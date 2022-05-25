Кабмин возобновил поставки газа с «Ямал СПГ» на Gazprom Marketing & Trading Правительство временно разрешило поставлять СПГ с «Ямал СПГ» на Gazprom Marketing & Trading в Сингапуре

Завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» / Фото Владимир Песня/РИА Новости

Правительство разрешило временно отменить зеркальные санкции и восстановить поставки сжиженного природного газа (СПГ) с «Ямал СПГ» на Gazprom Marketing & Trading Singapore. Распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина 25 мая. Поставки будут осуществляться в течение трёх месяцев.

Разрешить совершение действий, запрет которых установлен пунктом 2 указа президента РФ от 3 мая 2022 года № 252 «О применении ответных специальных экономических мер...» и постановлением правительства РФ <...> и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом «Ямал СПГ» Yamal Trade Pte. Ltd. СПГ в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd, — говорится в документе.

Gazprom Marketing & Trading Singapore входит в фирму Gazprom Germania, которая попала под санкции РФ после выхода «Газпрома» из ее доли.

Ранее правительство РФ утвердило список иностранных организаций, против которых вводятся ответные санкции. В перечень вошла 31 организация из США, Сингапура, а также из ряда европейских стран, включая Германию и Францию. Среди них бывшие европейские дочерние предприятия «Газпрома», трейдеры и операторы подземных газовых хранилищ. В их число входят Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd., а также оператор польской части газопровода Ямал — Европа.