Кабмин одобрил создание свободной экономической зоны в новых регионах РФ

Фото: Александр Сухов/РИА Новости

Городская ярмарка в Мариуполе, 2023 год

Правительство РФ одобрило проект федерального закона, предполагающий создание свободной экономической зоны на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщается на сайте кабмина. Соответствующий законопроект регламентирует функционирование СЭЗ и деятельность ее резидентов в новых регионах России.

Одобрить проект федерального закона «О свободной экономической зоне на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — говорится в сообщении.

Правительство также одобрило поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие налоговые льготы, в том числе по налогам на прибыль и имущество, в отношении земельных участков для участников свободной экономической зоны в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее экономист и политолог Александр Дудчак высказал мнение, что появление СЭЗ в новых регионах окажет влияние на развитие всей России в целом. Эксперт предположил, что это также станет стимулом для покинувших страну бизнесменов, чтобы вернуться, а вместе с ними в Россию вернутся и капиталы, полагает он.