Названы плюсы создания свободных экономических зон в России Политолог Дудчак: создание свободных экономических зон повлияет на развитие России

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Создание свободных экономических зон (СЭЗ) на территориях новых регионов России, о чем заявил премьер-министр Михаил Мишустин, повлияет на развитие как этих регионов, так и всей России, считает политолог Александр Дудчак. В разговоре с «360» эксперт пояснил, что это станет стимулом для уехавших предпринимателей вернуться, так как льготы и налоговые послабления могут оказаться выгодными для ведения бизнеса. В связи с этим в России вернутся и капиталы бизнесменов.

В принципе развитие России, в какой бы точке оно не происходило, положительно влияет на развитие всей страны, так что, дай бог, чтобы такая инициатива имела продолжение и реализовалась, — заметил экономист.

По словам политолога, инициатива направлена на возвращение тех, кто уехал. Эксперт пояснил, что благодаря созданию СЭЗ начнется восстановление территорий, которые были разрушены в ходе боевых действий. Глобальной целью может оказаться желание сделать из присоединенных регионов образец того, «как действует Россия и как развивается регион в сравнении с тем, что было до боевых действий на территории Украины».

Дудчак назвал создание СЭЗ разновидностью «мягкой силы». По его мнению, такие шаги повлияют не только на сознание местных жителей, которые захотят оставаться на территориях в составе России, но и на некоторых украинцев, подверженных влиянию киевского режима. Политолог отметил, что благодаря созданию СЭЗ Херсонская, Запорожская области и Донбасс смогут достигнуть общероссийского уровня развития, но помешать в этом может Запад.

Они хотят гадить и дальше. Но, как показывает практика, невзирая на все усилия, пока достичь желаемого для них результата у них не получается, — заключил Дудчак.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы, ратифицирующие договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. До этого они были одобрены Госдумой и Совфедом. Позже в ДНР заявили о работе над созданием свободной экономической зоны.