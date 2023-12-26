«Известный сценарий»: Володин о причастности США к протестам в Сербии Володин связал протесты в Сербии с попытками США и ЕС организовать госпереворот

Фото: Александр Дзюба/ТАСС

Сербия сталкивается с вызовами, которые естественны для любого государства, отстаивающего свою независимость и ценности, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в стране разыгрывается давно известный сценарий, по которому Евросоюз и США предпринимают попытки госпереворота, если им не удается привести своих марионеток власти.

Как только Вашингтону и Брюсселю не удается в других государствах привести к власти своих марионеток, всегда разыгрывается хорошо известный сценарий: из США и Евросоюза звучат заявления о нарушениях на выборах и непризнании их итогов, извне раскачивается ситуация, людей выводят на улицу, организуются попытки госпереворота. Ничего нового. С такими вызовами сталкивается любое государство, которое отстаивает свою независимость, защищает национальные интересы и ценности. Сегодня это происходит в Сербии, — написал Володин.

По его словам, действующие власти Сербии обязаны защитить волю своего народа, который проявил ее на выборах в парламент, в противном случае страны может просто не стать.

Ранее политолог Николай Топорнин выразил мнение, что властям Сербии необходимо не допускать усиления протестов, иначе это может привести к серьезным последствиям. По его словам, сейчас митинги происходят только в Белграде, однако в будущем люди могут выступить в других городах, что приведет к «параличу жизни».