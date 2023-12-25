Политолог назвал последствия протестов в Сербии Политолог Топорнин: протесты оппозиции могут создать серьезные проблемы в Сербии

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Протесты оппозиции в Белграде

Главной причиной беспорядков в Сербии стало недовольство оппозицией результатами прошедших в стране парламентских выборов с победой партии президента Александра Вучича, рассказал в беседе с Lenta.ru доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. По его словам, властям нужно не допустить усиления протестов, иначе это может привести к серьезным политическим последствиям.

Сейчас пока речь идет о Белграде, но могут выступить в других городах. <...> Если в провинциальных городах люди выйдут на демонстрации, произойдет паралич в целом жизни. Если в рабочую неделю продолжатся выступления, в Сербии будет сложная обстановка, — отметил Топорнин.

Он объяснил, что оппозиционеры обвинили власть в серьезных нарушениях, допущенных в ходе выборов, в том числе в подвозе избирателей из Республики Сербской, из Боснии и Герцеговины, нарушении правил агитации и в других так называемых фальсификационных действиях. По словам эксперта, результаты голосования пересматривать и отменять не будут, как и проведение новых парламентских выборов, поэтому предсказать дальнейшие действия оппозиции довольно сложно.

Я думаю, им не нравится, что Вучич в очередной раз победил, что в Сербия превращается в республику с абсолютной властью, — высказал мнение политолог.

Он выразил надежду, что сербские власти будут действовать очень аккуратно, не переступая определенные красные линии и не применяя оружие.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что поддержка протестных выступлений после парламентских выборов в Сербии определенно осуществляется западными странами. Целью манифестантов дипломат назвал ослабление власти президента Александра Вучича после выборов.