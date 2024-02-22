«Изобличить и отправить в Сибирь»: Медведев о «ждунах» в новых регионах Медведев предложил ссылать проукраинских граждан новых регионов в Сибирь

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Несогласных с политикой России жителей новых регионов следовало бы ссылать в Сибирь, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС. По его словам, нелояльные граждане, получившие российские паспорта и ждущие украинских танков, должны пройти перевоспитание в трудовых лагерях.

Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря, — сказал Медведев.

При этом сторонников украинской власти, по словам Медведева, в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонской области «не так много». Часть из них, по его словам, готовы остаться с теми, «кто будет сильнее».

Такие люди там, безусловно, есть. Но тем не менее мы должны работать со всеми. Что ж, надо убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда, — сказал Медведев.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявлял, что слова президента РФ Владимира Путина о единстве новых регионов с Россией должны быть «не академическим знанием в мозгах», а «острой болью в сердцах». При этом офицер признал, что на это потребуется время. Офицер пришел к мысли, что присоединенные территории в сознании россиян станут неотъемлемой частью страны не сразу, а спустя время.