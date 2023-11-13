«Истерия продолжается»: депутат о лишении гражданства за поддержку Путина Депутат ГД Шолохов назвал дикостью решение Литвы лишить гражданства Илзе Лиепу

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Илзе Лиепа

Решение властей Литвы лишить гражданства балерину Илзе Лиепу за поддержку президента РФ Владимира Путина в очередной раз доказывает, что в странах Балтии продолжается истерия по отношению к русскому народу, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, в России назвали бы дикостью ситуацию, когда человека лишают гражданства за высказывание своих мыслей.

Очевидно, у Литвы есть претензии к общественной позиции артистки Илзе Лиепы. Хотя то, что человек имеет эту позицию, это здорово и заслуживает уважения. В России назвали бы дикостью ситуацию, когда человека лишают гражданства только за высказанные им мысли. Это тоже заслуживает уважения и поэтому играет в нашу пользу. Это ситуация в очередной раз подтверждает тот факт, что в Литве и странах Прибалтики продолжается истерия по отношению к России и русскому народу, — заявил Шолохов.

Балерина Ильзе Лиепа может лишиться гражданства Литвы из-за дискредитации государства. Она поблагодарила российскую армию за проведение специальной военной операции, а также заявила, что доверяет Владимиру Путину. Лиепа получила гражданство Литвы в порядке исключения в 2000-х годах, поэтому оно может быть отозвано, если ее действия расценят как публичную поддержку государства, угрожающего интересам Литвы или другой страны ЕС.

В России тем временем предложили лишать приобретенного гражданства за уклонение от призыва, а также оставлять без него релокантов за «предательство». Сенатор Андрей Клишас напомнил, что идея лишать россиян гражданства, данного по факту рождения, противоречит Конституции.