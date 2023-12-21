Искусственный интеллект могут привлечь к написанию законов Матвиенко: ИИ можно задействовать для написания законопроектов

Искусственный интеллект (ИИ) можно задействовать при написании законопроектов, заявила на пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Однако, по ее словам, которые приводит ТАСС, принимать такие законы будет возможно в далеком будущем.

Использовать возможности искусственного интеллекта для подготовки законов, конечно, можно и нужно, безусловно. <...> Использовать мы, конечно, будем и учимся это использовать, но так, чтобы принимать сразу закон, написанный искусственным интеллектом, — думаю, что это более далекая перспектива. Но облегчить работу законодателей он существенно может, — уточнила Матвиенко.

При этом она подчеркнула, что технологии не смогут заменить людей. Матвиенко объяснила, что ИИ не способен принимать во внимание нужды и переживания россиян.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в стране на 10 тысяч человек приходится 10 роботов, а в Южной Корее их в 20 раз больше. Глава государства отметил, что производство роботов в РФ пока находится не на том уровне, которого требует экономика. Глава государства добавил, что в стране имеются сферы для применения роботов, однако Россия пока их не наработала.