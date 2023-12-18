Путин заявил, что в России на 10 тысяч человек приходится 10 роботов Путин: производство роботов пока развито не так, как того требует экономика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России на 10 тысяч человек приходится 10 роботов, в Южной Корее их в 20 раз больше, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». Глава государства отметил, что производство роботов в РФ пока не развито так, как того требует экономика.

У нас, к сожалению, пока это (робототехника. — NEWS.ru) не развито так, как нужно, так, как требует жизнь, как требует экономика. <...> Сферы применения [есть], мы просто еще не наработали, но они есть, — сказал он.

Ранее Путин заявил во время прямой линии, что предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, значит, нужно это возглавить. Отвечая на вопрос девятилетней девочки о том, могут ли роботы заменить людей, глава государства сказал, что «бабушку никто не заменит».

Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров ранее сообщил, что власти Китая поставили задачу в ближайшие годы стать мировыми лидерами на новом перспективном рынке антропоморфных роботов. В КНР собираются построить три завода по их производству. По словам Дудорова, Россия должна развивать это направление, чтобы не остаться в аутсайдерах производства в такой потенциально прибыльной отрасли.