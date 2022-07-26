Минюст получит документы для признания Собчак иностранным агентом Общественник Ионов подтвердил намерения добиться признания Ксении Собчак иноагентом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Основатель общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства Александр Ионов заявил NEWS.ru, что документы, которые его организация собирает в качестве доказательств получения иностранного финансирования журналисткой Ксенией Собчак, будут направлены в Минюст в течение двух недель. По его словам, материалы требуют нотариального заверения.

Документы на Собчак в процессе, — сказал Ионов. — В течение пары недель отправим в Минюст. Собчак уже откровенно очень волнуется на этот счет. Она уже выпускает достаточно провокационные выпуски у себя, пытается шантажировать наших коллег.

Провокационным, по мнению Ионова, был один из выпусков шоу Собчак «Осторожно, новости» на YouTube. В выпуске про иностранных агентов журналистка напомнила, что она до сих пор не признана иноагентом. Однако сам Ионов считает, что Собчак начала кампанию против его общественной организации.

Я тогда заикнулся, что мы должны были в конце мая закончить по ней расследование, и она не спала всё это время. Буквально в начале июля выпустила большой сюжет про Telegram, где говорила, что мы очень медленно работаем. <...> Все это — попытки дискредитировать нашу работу. Мы стараемся с ними бороться и не допускать того, чтобы такие персоны пытались на этом спекулировать и говорить, что если в конце мая не отправили, значит, ничего не нашли, — добавил он.

По его словам, у него нет сроков и организация не выполняет «чей-то заказ». Еще одна претензия Ионова к Собчак касается того, что она «расхваливает иноагентов».

Она ведет активную пропаганду либеральных идеологий в условиях того, что сейчас ведется спецоперация. Она пытается шантажом чего-то добиться, как-то повлиять на политические решения в стране, видимо, — сказал он.

10 июня Собчак в выпуске своего шоу рассказала, что ее до сих пор не признали иноагентом, несмотря на заявление Ионова, который обещал оправить документы в Минюст в мае. Она пришла к выводу, что либо у Ионова «проверка затянулась», либо иностранного финансирования не нашли. Она подчеркнула, что такого финансирования у нее нет.

Ионов объявил о проверке Собчак 14 мая. Его Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства специально занимается поиском иностранного финансирования у известных личностей, чтобы направить соответствующую информацию в органы власти. После его сообщений иноагентами были признаны многие журналисты. Также он основал некоммерческую организацию «Антиглобалистское движение России», которая определяет своей целью борьбу с «однополярным миром».