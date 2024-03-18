«Империя лжи»: Слуцкий высказался о реакции Запада на выборы в России Слуцкий: англосаксы в бессильной злобе пытаются извратить итоги выборов в России

Из-за результатов президентских выборов в России «империя лжи» бьется в агонии«, пишет в своем Telegram-канале лидер ЛДПР и кандидат на выборах президента РФ Леонид Слуцкий. По его словам, западные страны пытаются извратить итоги голосования, на фоне «последней президентской гонки в США» и отмены выборов на Украины.

«Империя лжи» бьется в агонии. Англосаксы с их сателлитами в бессильной злобе пытаются извратить итоги выборов президента России, — пишет депутат.

Он считает, что победа действующего президента страны Владимира Путина — это провал курса коллективного Запада на изоляцию России и ослабление страны изнутри. Не возымели успеха и попытки «вмешательства и срыва выборов извне» в том числе «организацией диверсий и терактов». Также, отмечает он, не удалось сорвать и независимые международные мониторинговые миссии.

Господа, не вам учить нас демократии. Оставьте менторский тон «цивилизаторов» и «демократизаторов». <...> Россия, и только Россия, определяет свой путь суверенного развития. И никто не в силах нам помешать, — заключил Слуцкий.

Тем временем, в ЦИК сообщили, что действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,38% голосов на выборах президента РФ по итогам обработки 100% бюллетеней. По данным комиссии, на втором месте Николай Харитонов с 4,31%. Тройку замкнул Владислав Даванков с 3,85% голосов избирателей. Леонид Слуцкий набрал 3,20%. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала показатель Путина рекордным, отметив, что за него проголосовали более 76 млн россиян.