«Глубоко безразлично»: Хуснуллин о санкциях США Хуснуллин заявил, что ему все равно на западные санкции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марат Хуснуллин

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в разговоре с NEWS.ru узнал, что 12 апреля США ввели в отношении него санкции. Он пояснил, что введенные странами Запада рестрикции на него никак не влияют, поскольку он живет в России и уезжать не собирается. Чиновник также указал, что зарубежных активов у него нет, поэтому бояться ему нечего.

Мне абсолютно все равно на их санкции. Хоть американские, хоть европейские. Я на это не обращаю внимания, и это мне глубоко безразлично. Я живу в России и ехать никуда не собираюсь, — заявил он.

Кроме Хуснуллина под санкции США 12 апреля попали «Юнармия» и «МегаФон». Также в список вошли «Металлоинвест» и ЧВК «Патриот».

Помимо этого, Вашингтон ввел санкции в отношении ПО «Старт» — предприятия ядерного оружейного комплекса Росатома — и ряда компаний, контролируемых Алишером Усмановым.

Вместе с тем Минфин США вывел из-под санкций ряд сделок, связанных с газетой «Коммерсант».

Накануне санкции против России расширила Канада. Новые ограничительные меры коснулись 14 физических лиц и 34 организаций. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что очередные рестрикции в том числе вводятся в отношении лиц, связанных с ЧВК «Вагнер». Кроме того, страна ввела ограничения в отношении девяти предприятий, связанных с финансовым сектором Белоруссии.