Хинштейн рассказал, грозит ли россиянам запрет на iPhone Хинштейн: запрет использования гаджетов от Apple не коснется рядовых россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любые возможные ограничения на пользование техникой Apple, включая смартфоны iPhone, никак не коснутся рядовых россиян, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он также напомнил, что ФСБ России ранее сообщала о вскрытии разведывательной акции США через программу-вирус на iPhone. Заражению подверглись несколько тысяч смартфонов, что опасно для тех, кто обладает стратегически важной информацией.

Мера необходимая и актуальная. Все-таки безопасность хранения персональных данных, которые уходят на зарубежных серверы Apple, невозможно гарантировать. <...> Но повторю, что вопрос о запрете использования гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит, — заключил Хинштейн.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба запретила своим сотрудникам пользоваться продукцией компании Apple, в частности планшетами iPad и смартфонами iPhon. Соответствующий документ подписал руководитель ведомства Даниил Егоров. Запрет вступил в силу с 1 августа. Ранее аналогичные решения приняли другие российские ведомства. В частности, техникой Apple запретили пользоваться сотрудникам Министерства культуры РФ. Сейчас они приобретают новые устройства за свой счет, после чего им нужно будет перенести данные со старых смартфонов и планшетов. Такое же распоряжение поступило сотрудникам Министерства промышленности и торговли РФ.