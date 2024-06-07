«Готовятся к оккупации»: Захарова о статусе английского языка на Украине Захарова: закон об английском языке готовит Украину к оккупации Западом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Закон о статусе английского на Украине как языка международного общения готовит страну к оккупации Западом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, организованном на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Дипломат обратила особое внимание на внедрение английского языка в систему государственных органов страны, передает корреспондент NEWS.ru.

Теперь через закон закрепляется возможность общения <...> руководителей [из стран НАТО] с населением Украины через систему внедрения английского языка в государственные органы. <...> Они готовятся просто, по сути, к оккупации своей территории, по-другому это не назовешь, — сказала она.

Верховная рада Украины 4 июня приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения на Украине. Инициативу поддержали 236 депутатов.

Захарова ранее заявила, что ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода с применением реактивной системы залпового огня HIMARS через несколько часов после слов госсекретаря США Энтони Блинкена о разрешении на удары американским оружием по территории РФ. По ее словам, Запад надеется избежать ответственности за атаки на РФ враньем и лицемерием, но это ему не удастся.