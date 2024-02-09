«Готовы к серьезному разговору»: сенатор расшифровал главный посыл Путина Сенатор Цеков: Путин дал Западу сигнал о готовности России к диалогу

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Интервью президента России Владимира Путина, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону, является посланием всему мировому сообществу, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, российский лидер дал понять Западу, что Москва готова к серьезному разговору, прежде всего по вопросам взаимной безопасности.

Интервью направлено всему мировому сообществу, тем, кто желает нормализации отношений между странами во всем мире. <...> Очень тяжело им будет согласиться с мнением Путина, при этом, я думаю, они услышали, что мы готовы к серьезному разговору, прежде всего по вопросам взаимной безопасности, — сказал он.

Цеков отметил, что руководителям США и Европы будет тяжело согласиться с мнением Путина, ведь так они признают свою причастность в разжиганию конфликта на Украине, а также обман своих граждан и мирового сообщества на протяжении последних 10 лет. При этом он допустил, что население стран Запада, услышав послание Путина, изменит свое мнение о конфликте.

Что касается граждан западных стран, услышав это выступление, те, кто понимают, что в их странах происходит что-то не то и действия их руководителей не вполне правильные, будут подталкивать к установлению нормальных отношений и диалогу с Россией, — добавил Цеков.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ранее заявил, что после выхода интервью с президентом РФ Владимиром Путиным противники России мобилизуются, чтобы найти контраргументы против его доводов. При этом парламентарий допустил, что точка зрения российского лидера может спровоцировать изменения в США. По его словам, журналист открыл для России информационное окно.