Закон о внесении изменений в законы «Об оружии», «Ведомственной охране» и другие законодательные акты, который дает право ведомственной охране сбивать беспилотники приняла Госдума, сообщает РИА Новости. Отмечается, что инициатива была внесена депутатами ГД от «Единой России» Александром Хинштейном, Василием Пискаревым и Анатолием Выборным.