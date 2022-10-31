В Нижегородской области запретили запускать беспилотники Власти Нижегородской области запретили частным лицам использовать беспилотники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Нижегородской области ввело запрет на запуск беспилотников с 31 октября, сообщает РИА Новости. В администрации региона пояснили, что введение ограничений на использование беспилотных летательных средств связано с усилением охраны общественного порядка и безопасности в рамках режима базовой готовности.

Использование беспилотных воздушных судов ограничивается в Нижегородской области с 31 октября 2022 года. Это связано с усилением охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в связи с введением в регионе режима базовой готовности, — сказано в сообщении.

Местные власти отметили, что использовать БПЛА теперь смогут только правительственные организации, а также предприятия и организации по договоренности с органами госвласти. По информации нижегородского кабмина, данная мера установлена до снятия режима базовой готовности.

Ранее издание «Известия» сообщило, что в России усилят защиту энергетических объектов от дронов. По информации издания, правительство направило письмо в Министерство энергетики с поручением отработать вопрос об ограничении полетов беспилотных летательных средств над наиболее значимыми объектами топливно-энергетического комплекса.