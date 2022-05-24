Госдума рассмотрит законопроект о внесудебном закрытии СМИ за фейки

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24 мая Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который позволит Генпрокуратуре отзывать регистрацию СМИ и инициировать запрет доступа к интернет-ресурсам за распространение фейков, дискредитацию Вооружённых сил РФ и призывы к санкциям. Согласно нововведению, регистрация СМИ может быть признана недействительной на основании требований генерального прокурора РФ или его заместителей в случае распространения недостоверной общественно значимой информации, включая информацию об использовании Вооружённых сил РФ и работе госорганов РФ за рубежом, пишет «Интерфакс».

Отмена регистрации СМИ также возможна в случаях распространения информации, выраженной «в неприличной форме», которая «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, а также проявляет «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ» или органам государственной власти. Это также касается информации, содержащей призывы к организации или участию в несанкционированных публичных мероприятиях. Вместе с тем председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн считает возможным установить срок исправления нарушений для СМИ, а не лишать лицензии сразу, как это предусматривает законопроект.

В случае обнаружения соответствующей недостоверной информации в Интернете Генпрокурор или его заместители могут обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничения доступа к ресурсу, распространяющему эти данные. Соответствующие изменения предлагается внести в статью 15 закона 149-ФЗ. Кроме того, в случае запрета за рубежом деятельности российского СМИ в качестве ответной меры в РФ может быть запрещена деятельность иностранного СМИ. Отмена такого решения возможна только после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его принятия.

Ранее зампред комитета ГД по информационной политике единоросс Олег Матвейчев объяснил, что у общества есть «гигантский запрос» на появление таких норм после применения санкции к российским государственным СМИ в Соединённых Штатах и Европе. В свою очередь руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк предположил, что законопроект негативно скажется на свободе слова и распространения информации, а также приведёт к увеличению самоцензуры среди журналистов.