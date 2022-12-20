Госдума приняла закон, уточняющий ответственность для иноагентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пленарное заседание Госдумы

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем чтении закон, уточняющий нормы об ответственности иноагентов, говорится на сайте нижней палаты парламента. Документ закрепляет в Кодексе РФ об административных правонарушениях единый статус иностранного агента независимо от сферы его деятельности. На текущий момент ответственность за неисполнение требований законодательства об иноагентах предусмотрена разными статьями — для общественных объединений, иностранных СМИ, физических лиц.

Закон объединит такие составы, как непредставление сведений НКО-агентом, непредставление сведений физлицом-агентом, неисполнение им обязанности по указанию этого статуса и нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-агента, в одну статью 19.34 «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».

Вместе с тем в рамках закона будут расширены основания для привлечения к ответственности. Штрафы не изменятся — от 2 тыс. до 1 млн рублей. Злостное уклонение от исполнения обязанностей может повлечь уголовную ответственность.

Ранее ярославского блогера Андрея Алексеева (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) оштрафовали на 10 тысяч рублей за недостаточно большой шрифт «иноагентской» плашки. Этот случай стал первым в России. По мнению юристов, проблема заключается в законодательстве об иноагентах, которое допускает возможность разного толкования правовой нормы.