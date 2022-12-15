Стало известно о первом в России штрафе за шрифт в «иноагентской» плашке «Коммерсант»: блогера оштрафовали за недостаточно большой шрифт «иноагентской» плашки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ярославского блогера Андрея Алексеева (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) оштрафовали на 10 тысяч рублей за недостаточно большой шрифт «иноагентской» плашки, пишет «Коммерсант». Этот случай стал первым в России. По мнению юристов, проблема заключается в законодательстве об иноагентах, которое допускает возможность разного толкования правовой нормы.

Прокуратура Фрунзенского района Ярославля заявила, что 1 апреля Алексеев не сопроводил необходимым уведомлением видеозапись, размещенную во «ВКонтакте». Кроме того, прокуратура сочла недостаточно большим шрифт «иноагентской» плашки аудиозаписи, размещенной 12 мая. Роскомнадзор требует, чтобы шрифт маркировки был в два раза больше шрифта сообщения, однако экспертиза прокуратуры пришла к выводу, что нажатие клавиши Caps Lock не дает нужного размера для сообщений во «ВКонтакте». Сам Алексеев также сообщил, что инструментарий соцсети не позволяет изменить размер шрифта при публикации.

Суд встал на сторону прокуратуры и оштрафовал блогера на 10 тысяч рублей, признав его виновным в нарушении требований к обязательной маркировке публикаций, созданных иностранным агентом (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ). Обжаловать постановление в Ярославском областном суде не удалось.

То есть 24 слова капсом даже при их наличии не дают гарантии, что вы исполняете приказ Роскомнадзора. И все иностранные агенты, по сути, нарушают этот приказ, используя лишь прописные буквы. А значит, привлечь к нарушению могут еще и еще, вообще любого, даже самого законопослушного, — прокомментировал ситуацию Алексеев.

Адвокат Павел Чиков предположил, что стороны или суд должны были запросить соответствующие разъяснения социальной сети, однако этого сделано не было. Другие эксперты отмечают, что возникновение прецедента говорит о недостаточной точности формулировок в законах об иноагентах.

Ранее Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал общественного и политического деятеля Максима Каца на 15 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в Telegram и на YouTube. Как сообщается, оппозиционер стал первым оштрафованным физлицом-иноагентом.