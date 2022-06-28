Пенсии военных пенсионеров проиндексируют на 10%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в законодательство, нацеленные на поддержку военнослужащих и военных пенсионеров, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. С 1 июня их пенсии будут проиндексированы на 10%.

Пенсии же участников Великой Отечественной войны будут проиндексированы почти на 20%.

Установить ежемесячную доплату к пенсиям, назначенным в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел…», в размере 19,5 % от назначенной пенсии, с 1 октября 2022 года для лиц, являющихся участниками Великой Отечественной войны, и членов их семей — 15,5%, — сказано в тексте закона.

Кроме того, в рамках поправок боевые выплаты участвующим в специальной военной операции будут защищены от списания по кредитным обязательствам. А военнослужащие, имеющие статус ветерана боевых действий и отмеченные правительственными наградами, получат единовременное денежное пособие в том случае, если будут уволены в запас по состоянию здоровья.

10 февраля кабинет министров внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект об индексации пенсий военных пенсионеров. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к депутатам с просьбой рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди начали получать повышенные пенсии своевременно и в полном объёме.