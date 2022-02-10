Мишустин назвал сроки индексации пенсий военным пенсионерам

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на расширенном заседании правительства о подготовке законопроекта об индексации пенсий для военных пенсионеров на 8,6%. Такую надбавку получат и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел и Росгвардии, а также пожарные, сообщает ТАСС.

Надбавка будет начислена с 1 января текущего года, — подчеркнул Мишустин.

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская сообщила, что Совфед 11 февраля должен принять закон о повышении пенсий военным пенсионерам с 1 марта. По её словам, если закон примут, военные получат с 1 марта доплаты за текущий месяц, а также за январь и февраль. Также с 1 марта прибавку к пенсии получат те, кому исполнится 80 лет.

До этого президент России Владимир Путин предложил провести индексацию пенсий военных пенсионеров с 1 января текущего года, поручив кабмину пересчитать уже выплаченные им пенсии. По словам главы государства, указанной категории лиц следует проиндексировать пенсии на те же 8,6%, что и гражданским пенсионерам. Данная мера затронет порядка 2,6 млн человек.

Путин также напомнил, что индексация военных пенсий была запланирована на октябрь, но ждать этого слишком долго. Кроме того, выплаты этим людям повысятся только на 4%, что ниже фактической инфляции.