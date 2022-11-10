Госдума приняла закон о статусе ветерана для добровольцев СВО

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Госдума приняла закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции, сообщается на сайте Думы. Кроме того, документ устанавливает статус инвалида боевых действий для добровольцев, ставших инвалидами вследствие ранений в ходе военной операции. Закон вступает в силу с момента его подписания.

Проектом федерального закона предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Авторами инициативы стали депутаты от всех думских фракций, группа сенаторов, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Документ предусматривает, что на добровольцев и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие также не может быть ниже, чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности, они также будут застрахованы за счет федерального бюджета. В состав формирований могут войти как добровольно поступившие в них россияне, так и военнослужащие, направленные туда решением Министерства обороны.