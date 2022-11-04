В России добровольцев приравняли к военнослужащим Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предусматривает, что на добровольцев и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие также не может быть ниже, чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности, они также будут застрахованы за счет федерального бюджета.

Согласно документу, добровольческие формирования будут создаваться Министерством обороны по решению президента России. Численность, организация, районы действий, задачи, порядок управления и срок использования таких формирований будут определяться военным ведомством. Минобороны установит порядок обеспечения формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, а также порядок оказания медицинской помощи и осуществления различных выплат.

Отмечается, что в состав формирований могут войти как добровольно поступившие в них россияне, так и военнослужащие, направленные туда решением Министерства обороны.

В документе уточняется, что доброволец может быть исключен из формирования в связи с истечением срока контракта или невыполнением его условий, вступлением в силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы, поступлением на военную службу, а также по причинам, связанным со здоровьем. Кроме того, он сможет выйти из формирования по собственному желанию «в порядке и на условиях, которые предусмотрены контрактом о пребывании [в формировании]».

Ранее в Государственную думу внесли законопроект, которым предлагается распространить статус ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Кроме того, в законопроекте предлагается установить статус инвалида боевых действий лицам, вступившим в добровольческие формирования и ставшим инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.