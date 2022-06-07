Госдума приняла закон о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России Госдума приняла законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ во втором и третьем чтениях

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Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях проекты федеральных законов о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Отмечается, что некоторые решения инстанции прямо противоречили российской Конституции, а также «ценностям и традициям» страны. Например, летом прошлого года ЕСПЧ потребовал признать однополые браки.

Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям, — заявлял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ко второму чтению депутатами был предложен ряд вaжных поправок. В частности, не будут исполняться решения ЕCПЧ, принятые после 15 марта 2022 года — с даты подачи российской cтороны заявления о выходе из Совета Европы. Кроме того, выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в cилу до 15 марта, будут производить только в рублях на счета в роcсийских банках.

16 марта стало известно, что Европейский суд по правам человека больше не будет рассматривать дела против России. Любые заявления будут отклонены, так как РФ вышла из Совета Европы.