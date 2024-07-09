Госдума приняла во втором чтении законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками от 13 до 22% был принят во втором чтении в Госдуме, сообщает РИА Новости. Планируется проведение третьего чтения 10 июля.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс с целью усовершенствования налоговой системы РФ. Он устанавливает пятиступенчатую шкалу НДФЛ, где базовая ставка налога остается на уровне 13% для годового дохода до 2,4 млн рублей. Затем ставка постепенно увеличивается: до 15% на доходы до 5 млн рублей в год, до 18% — на доходы до 20 млн, до 20% — на доходы до 50 млн, а доходы свыше этой суммы облагаются максимальной ставкой 22%.

Согласно нововведениям, денежное довольствие и другие выплаты участникам СВО, а также северные надбавки исключаются из увеличенного НДФЛ. Для самозанятых остаются без изменений действующие ставки налога на профессиональный доход. Также предусмотрено одинаковое налогообложение НДФЛ операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами.

Законопроект также увеличивает предельный размер дохода, по достижении которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ, с 350 тысяч до 450 тысяч рублей. Увеличены также налоговые вычеты на детей: на второго — до 2,8 тысячи рублей, на третьего и каждого последующего ребенка — до 6 тысяч рублей. Для граждан, проходящих ГТО и диспансеризацию, введен вычет в размере 18 тысяч рублей в год.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство РФ внесло в Госдуму поправки к проекту закона о модернизации налоговой системы. Кабмин учел в поправках к налоговым новациям предложения бизнеса и депутатов. В поправках говорится о расширении преференций для отраслей IT и электроники. Также уточнятся порядок уплаты НДС для предпринимателей на «упрощенке». Физические лица смогут получить больший налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО, а налог на процессинговые центры букмекеров вырастет втрое.