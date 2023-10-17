ГД приняла проект об отказе от договора о запрете ядерных испытаний Госдума приняла в первом чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты. Документ был внесен в парламент 13 октября.

Законопроектом отменяется статья 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», которая содержит положение о ратификации договора, подписанного от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Также будет изменено название федерального закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний» на «О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение профильному комитету нижней палаты подготовить законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Он подчеркнул, что за 23 года Вашингтон так и не ратифицировал это соглашение, что можно назвать проявлением двойных стандартов. Между тем дератификация, по его словам, соответствует интересам России и принятие такого решения необходимо, учитывая, как активно Запад занимается эскалацией политической обстановки в мире.

При этом лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что принятие закона об отзыве ратификации договора не означает, что Россия выйдет из ДВЗЯИ. По его словам, речь идет исключительно об обеспечении национальных интересов. При этом Слуцкий заявил, что РФ продолжит выполнять требования договора.