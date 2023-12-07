Госдума приняла новый закон о детских пособиях ГД приняла закон о сохранении детских пособий при досрочном выходе из декрета

Фото: ГД РФ

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин

Государственная дума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении законопроекты о сохранении выплат по уходу за ребенком до полутора лет в случае, если родитель досрочно выходит на работу из декрета. Председатель ГД Вячеслав Володин уточнил, что проект был подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Женщины нередко вынуждены выходить из декрета раньше, чем малышу исполнится полтора года. В основном это связано с тем, что семье не хватает средств. По действующему закону, вернувшись на работу, мама автоматически теряет право на пособие по уходу за ребенком. Принятые сегодня ГД поправки позволят сохранить выплаты, — уточнил Володин.

Спикер ГД добавил, что средний размер детских выплат в 2024 году составит 17,8 тысячи рублей. Он подчеркнул, что необходимые средства уже заложены в федеральном бюджете.

Ранее Владимир Путин подписал указ о сохранении ежемесячных пособий в 10 тысяч рублей для работающих родителей детей с инвалидностью. Также за этой категорией россиян остается право на неполный рабочий день. Кроме того, из указа следует, что пособия полагаются родителям, опекунам и усыновителям, которые работают в удаленном формате.